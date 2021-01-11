Rusya'da Karabağ zirvesi başladı: Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı. Aliyev ve Paşinyan, Karabağ Savaşı'nın ardından ilk kez bir araya geldi. Aliyev ve Paşinyan el sıkışmadı.

Haber Merkezi 11 Ocak 2021, 14:04 Son Güncelleme: 11 Ocak 2021, 15:18 AA