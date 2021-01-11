Dünya Rusyada Karabağ zirvesi başladı Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi
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Rusya'da Karabağ zirvesi başladı: Aliyev ve Paşinyan bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı. Aliyev ve Paşinyan, Karabağ Savaşı'nın ardından ilk kez bir araya geldi. Aliyev ve Paşinyan el sıkışmadı.

Haber Merkezi AA
Görüşmeden servis edilen ilk fotoğraf.
Görüşmeden servis edilen ilk fotoğraf.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Putin, Paşinyan ve Aliyev'e teşekkür ederek, "Akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes için ortaya koyduğumuz aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim" dedi.

  • Kremlin’den yapılan açıklamada, "Görüşmede 9 Kasım 2020’da Dağlık Karabağ’a yönelik imzalanan ortak bildirinin uygulanması sürecinin gidişatı ve bölgede mevcut olan sorunların çözümü için atılabilecek adımlar ele alınacak" denilmişti.

Aliyev ve Paşinyan'ın uçakları, geçtiğimiz saatlerde Moskova'ya iniş yapmıştı.

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