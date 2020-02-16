Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

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Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır" dedi. Pakistan Başbakanı Han yaptığı açıklamada ise, "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.