Rusya'da kilisede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.
Saldırganın 26 yaşında erkek olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaralandı.
Saldırganın 26 yaşında erkek olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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