Dünya Rusyada koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 93e yükseldi
ASYA

Rusya’da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 93’e yükseldi

Rusya’da dün 63 olarak açıklanan koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısında rekor artış gözlenirken, bugün bu sayının 93’e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Rusya'da açık alanlar dezenfekte ediliyor.
Rusya'da açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs Rusya’da da yayılmaya devam ediyor. Rusya’da korona virüsü ile ilgili açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikov dün 63 olarak açıklanan korona virüsü taşıyan kişi sayısını bugün 93 olarak duyurdu.

  • Bir günde 30 kişide birden koronavirüs teşhis edilmesiyle ilgili bilgiler veren Golikov, bu kişilerden 7’sinin hastanelerde koronavirüs taşıyan kişilerin tedavileri sırasında hastalardan virüsü kaptığını belirtti.

Rusya’da toplam 15 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade eden Golikov, bu kişilerin çoğunluğunun yurt dışı seyahatlerinden sonra Rusya’ya dönen kişiler olduğunu ve yurtdışı seyahatlerinden sonra temas ettiği kişiler olduğunu aktardı. Rusya’da koronavirüs tespiti için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Golikov, hızlı bir şekilde 100 bin adet koronavirüs testi kiti üretimine devam edildiğini açıkladı.

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