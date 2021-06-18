Dünya Rusyada Kovid-19 salgını kötüleşiyor Daha agresif mutasyonlu virüs hızla yayılıyor
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Rusya'da Kovid-19 salgını kötüleşiyor: 'Daha agresif' mutasyonlu virüs hızla yayılıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 'daha agresif' ve 'hızlı yayılan' yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi. Geçen yıl ortaya çıkandan tamamen farklı bir virüsle karşı karşıya olduklarını belirten Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Salgınla ilgili durum beklenmedik bir şekilde kötüleşti. Vakalarda artış yerine düşüş bekliyorduk. Sert önlemler için bazı kararlar alacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Rusyada Kovid-19 salgını kötüleşiyor: Daha agresif mutasyonlu virüs hızla yayılıyor
Rusya'da, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 57 artarak 5 milyon 264 bin 47'ye yükseldi.

Kovid-19, mutasyona uğramaya devam ediyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi. Yeni varyant, "daha agresif" olarak ifade ediliyor.

Rus yetkililer, aşılamaya rağmen Moskova'da tekrardan artışa geçen vaka sayılarının, ortaya çıkan bu mutasyon varyantından kaynaklandığını belirtiyor.

"Düşüş bekliyorduk durum kötüleşiyor"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun, mutasyonlu virüs nedeniyle beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini söyledi.

Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili konuşan Sobyanin, "Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu" dedi.

Sert önlemler alınacak

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğunu belirten Sobyanin, "Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz. Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları ne durumda?

  • Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 57 artarak 5 milyon 264 bin 47'ye, ölenlerin sayısı ise 416 artışla 127 bin 992'ye yükseldi. Başkent Moskova’da ise son 24 saatte 6 bin 195 yeni vaka tespit edilirken, 1854 kişi hastaneye kaldırıldı.

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