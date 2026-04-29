Rusya'da maden sahasında çığ: 6 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nin Muysky bölgesinde bulunan Irokinda altın madeni sahasında çığ düştüğünü açıkladı. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, bölgede yol açma çalışması yürüten 9 işçinin üzerine çığ düştü. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 6 işçi kar altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye helikopterle sevk edilen Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, kar altında kalan işçileri bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin sürdürdüğü arama kurtarma faaliyetleri sırasında maden sahasında ikinci bir çığ düşmesi olayının daha yaşandığı, ancak personelin bu tehlikeyi yara almadan atlattığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, yürütülen operasyonlar sonucunda kar altında kalan 6 işçinin tamamının cansız bedenine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı duyuruldu.

Rusya Soruştrma Komitesi, olayın ardından maden sahasında iş güvenliği kurallarının ihlal edilmiş olabileceği şüphesiyle konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.







