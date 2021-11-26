Gündem Rusyadaki maden faciasında hayatını kaybedenler için Dışişlerinden taziye mesajı
POLİTİKA

Rusya'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için Dışişleri'nden taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kuzbass bölgesinde bir madende yaşanan kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Rusyadaki maden faciasında hayatını kaybedenler için Dışişlerinden taziye mesajı
Rusya'daki maden faciasında 52 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlıktan, Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesinde meydana gelen maden kazasıyla ilgili yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu'nun Kuzbass bölgesindeki bir madende gerçekleşen kaza sonucunda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Rusya'da bir madende çıkan yangın faciaya yol açtı: 52 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 16
Title
Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkmış, olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi ise kurtarılmıştı.
Title
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden kazasındaki can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı.
Title
Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.
Title
Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Title
Kemerovo’da 3 günlük yas ilan edildi.
Title
Öte yandan Kemerov’da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100’den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rusya'da bir madende çıkan yangın faciaya yol açtı: 52 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın güneyindeki Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52'ye yükseldi. Madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade eden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.


67 sığınakyerle bir edildi

67 sığınak
yerle bir edildi

Tunceli'de geniş kapsamlı terör operasyonu.
Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

​Adana'da PKK operasyonu: 17 kişi gözaltında.
Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Enflasyonla mücadelede
kararlılık vurgusu

​Kavcıoğlu: Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar devam edeceğiz.

​2021'de 15 bin 141 firma ilk kez ihracat yaparak yaklaşık 3 milyar dolar döviz getirdi.

​FETÖ'nün projesine benzer bir proje Ortadoğu'da “İbrahimi dinler” adıyla yürütülüyor.

Açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

​'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırmıştı.

​31 göçmenin ölümünden İngiltere ve Fransa birbirlerini suçluyor.

​Manisa'daki olay sonrası korkunç iddia.

​MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu.
Rusya'da<br>maden faciası

Rusya'da
maden faciası

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.