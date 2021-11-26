Rusya'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için Dışişleri'nden taziye mesajı

Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.