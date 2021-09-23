Dünya Rusyada radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
ASYA

Rusya’da radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya’da 6 yolcusuyla radardan kaybolduktan sonra düşen AN-26 tipi uçağın enkazı 1 gün sonra bulundu.

Haber Merkezi İHA
Rusya’da radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
Uçağın enkazı havadan görüntülendi.

Rusya’nın, Habarovsk kenti yakınlarında dün TSİ 05.00 sıralarında içinde 6 kişinin bulunduğu AN-26 tipi uçak radardan kaybolmuştu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın radardan çıktığı ormanlık bölgelerde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları gerçekleştirmişti. Dün akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarına hem havanın kararması hem de saatte 18 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle ara verildi.

Uçağın enkazına bir gün sonra ulaşıldı

Arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde tekrar başlandı. Havadan yapılan aramalarda Habarovsk bölgesindeki Bolshekhekhtsirsky Devlet Doğa Koruma Alanı’nın zirvesine yakın bir noktada uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta bulunan 6 kişinin de öldüğünü cansız bedenlerin enkaz çevresinde tespit edildiğini belirtti.

  • Kaza ile ilgili müfettişlerin görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya'da içinde 6 kişinin olduğu uçak radardan kayboldu
DÜNYA
Rusya'da içinde 6 kişinin olduğu uçak radardan kayboldu
Abone Ol Google News
Dört gollü maçtakazanan çıkmadı

Dört gollü maçta
kazanan çıkmadı

​Trabzonspor 10 kişi kaldığı maçta Konyaspor'la berabere kaldı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35i alamazsak başkasına gideriz

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kürt sorunu açıklaması.
Lokumlarla karşılandılar

Lokumlarla karşılandılar

​Seyahat kısıtlaması sonrası ilk İngiliz kafilesi Türkiye'de.

​Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.