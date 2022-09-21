Rusya’da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği bildirildi

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun, vatana ihanet başlıklı maddesine göre seferberlik kararına uymayan ve birliklerine teslim olmayanlar üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Yine aynı düzenlemede emir - komuta talimatlarına uymayanlar ve silahlı operasyonlara katılmayı reddedenler iki ile üç yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savaş sırasında yağma gibi faaliyetlere katılanlar da 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Federasyon Konseyi’nin kabul ettiği yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulacak ve Putin’in imzasından sonra yasalaşacak.

Rus hükümeti kısmi seferberlik için fon ayırıyor

Öte yandan kısmi seferberlik Rus hükümetinin çalışmalarını hızlandırdı. Hükümet kabinesinden yapılan yazılı açıklamada Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda ek fon ayrılacağı belirtilerek, "Hükümet kısmi seferberlik için ek fon ayıracak. Devlet başkanı ayrıca hükümete, kısmi seferberlik döneminde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin, askeri oluşumların ve organların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi" denildi.

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Ayrıca kısmi seferberlik için birliklere dahil edilecek yedek askerlerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldığı aktarılarak, "Hükümet, Rusya Devlet Başkanlığı Kararnamesi uyarınca vatandaşların kategorilerini yakında belirleyecek" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA Putin'den kısmi askeri seferberlik ilanı: Batı ülkemizi yok etmek istiyor