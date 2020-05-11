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Dünya Rusyada yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Rusya'da yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Yangının çıkış sebebinin buhar kazanının patlaması olduğu belirtildi.
Yangının çıkış sebebinin buhar kazanının patlaması olduğu belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk kentindeki yatalak hasta bakımevinde yangın çıktı.

  • Yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yangının çıktığı sırada binada 29 kişinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, yangına buhar kazanının patlamasının neden olduğu aktarılırken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Dün Moskova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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