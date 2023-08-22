Rusya'daki isyan sonrası Wagner'in liderinden ilk görüntü: Nerede olduğunun sinyallerini verdi

Rusya’da hükümete karşı isyana kalkışan Wagner grubunun lideri Yevgeniy Prigojin dikkat çekici bir geçmişe sahip. Hırsızlıktan hapis yatan isim nasıl ‘Putin’in şefi’ oldu? Rus liderin en yakınındayken nasıl ter düştü ve başkaldırdı? Yevgeniy Prigojin’in hayatındaki keskin dönüm noktalarını Tuğba Çakıroğlu Arka Plan’da anlattı.