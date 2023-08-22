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Dünya

Rusya'daki isyan sonrası Wagner'in liderinden ilk görüntü: Nerede olduğunun sinyallerini verdi

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu. 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, "Haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.

09:29 . 22/08/2023 Salı
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Yevgeniy Prigojin

Yevgeniy Prigojin

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu
Yevgeniy Prigojin
, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Daha sonra ortalarda görünmeyen Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

Yeni görüntü paylaşıldı: Afrika'da olduğu iddia edildi

Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz.” ifadesini kullandı.

'Sayımızı artırmaya hazırız'

Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.

Prigojin "(Varlığımızı) azaltmıyoruz, dahası çeşitli birliklerimizi artırmaya hazırız" dedi.

Wagner'in, Afrika'daki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydeden Prigojin, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bir Wagner grubu girdi

Prigojn, 30 Temmuz'da yapılacak ve Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Faustin-Archange Touadera'nın görev süresinin uzatılmasını öngören anayasa referandumu öncesinde Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yeni bir Wagner grubunun gittiğini kaydetti.

Prigojin, ülkeye giden yeni grubun sayısı hakkında bilgi vermeyerek, "Yeni kuvvetler geldi, cumhuriyet topraklarını kontrol ediyoruz" diye konuştu.



#Yevgeniy Prigojin
#Wagner
#Afrika
#Rusya
34 dakika önce
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