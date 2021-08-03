Dünya Rusyadaki orman yangınları 3 haftadır söndürülemiyor Alevler yerleşim alanlarına sıçradı
ASYA

Rusya'daki orman yangınları 3 haftadır söndürülemiyor: Alevler yerleşim alanlarına sıçradı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da 3 haftadır devam eden ve 1 buçuk milyon hektarlık alanı küle çeviren orman yangınları yerleşim alanlarına sıçrarken dumanlardan dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havadan müdahalelere ara verildi.

Haber Merkezi İHA
Rusyadaki orman yangınları 3 haftadır söndürülemiyor: Alevler yerleşim alanlarına sıçradı
Sibirya

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Yakutistan’da ormanlık alanlarda yaklaşık 3 haftadır devam eden yangınlar nedeniyle bölge halkı zor günler geçiriyor.

Yüzde 80’i ormanlık alanlarla kaplı olan Yakutistan’da alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması nedeniyle Kazachinsko-Lensky, Kirensky, Ust-Kutsky, Bodaibinsky ve Katangsky kırsal yerleşim alanlarında halk tahliye edilmeye başlandı.

1.4 milyon hektarlık ormanlık alan yandı

Rusya Federal Orman Koruma Ajansı (Avialesokhrana) ise daha önce 1.4 milyon hektarlık ormanlık alanın yandığını hatırlatırken dün de orman yangınlarının 340 bin hektarlık alana yayıldığını ve yangınlara müdahalenin görüş mesafesinin azalması nedeniyle zorlaştığını belirtti.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 2 bin 250 personelin yanı sıra 284 hava ve kara aracının müdahale ettiği yangınların Yakutistan’a sınır bölgesi olan İrkutsk bölgesine de ulaştığı ve bu bölgenin de tehlike altında olduğu öğrenildi.


  • Sibirya’da devam eden orman yangınlarında bazı köy evleri ve ahırların yanmaya başladığı bu bölgelerde yangın söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü açıklandı.

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Sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyrettiği Yakutistan’da dün gündüz saatlerinde duman ve küller gökyüzünü kararttı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle havadan müdahalelere ara verildi.

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