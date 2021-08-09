Dünya Rusyadaki orman yangınları durdurulamıyor Yaklaşık 2 milyon hektar yandı
ASYA

Rusya'daki orman yangınları durdurulamıyor: Yaklaşık 2 milyon hektar yandı

Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek devam ediyor. Alevler toplam 1,7 milyon hektar alanı küle çevirdi.

Haber Merkezi AA
Rusyadaki orman yangınları durdurulamıyor: Yaklaşık 2 milyon hektar yandı
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Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 1 milyon 793 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte 44 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "9 Ağustos itibarıyla 176 noktada toplam 1 milyon 793 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 92'si Yakutistan'da, 29'u ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

372 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı ve son bir haftada toplam 372 yangının söndürüldüğü kaydedildi.

  • Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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