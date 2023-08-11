Rusya'dan 47 yıl sonra bir ilk: Ay’a uzay aracı gönderdiler

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğuna (ECOWAS) üye ülkelerin liderlerinin, Nijer'e askeri müdahalenin "mümkün olan en kısa sürede" başlatılmasını onayladığını söyledi. ECOWAS, Nijerya'da dün düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğuna vurgu yapmış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.