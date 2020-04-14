Dünya Rusyadan ABDye hipersonik silah çağrısı Diyaloğa açığız
AVRUPA

Rusya'dan ABD'ye hipersonik silah çağrısı: Diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hipersonik silahlar dahil yeni perspektifi olan çalışmalar konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da video konferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile stratejik istikrar konusunda çalışmaları canlandırma niyetinde olduklarını belirten Lavrov, "Stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörler göz önünde bulundurularak, hipersonik silahlar dahil yeni perspektifi olan çalışmalar konusunda ABD ile diyaloğa açığız." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzay madenciliği ve dünya dışı kaynakların özel kullanımına izin veren kararnameyi imzaladığını hatırlatarak, bu konuda ABD ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR GAYRİMEŞRUDUR

  • Yaptırımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna da değinen Lavrov, "Tek taraflı yaptırımlar kendi başına gayrimeşrudur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dışında kabul edilen ve salgına karşı mücadelede imkanları sınırlayan yaptırımlar, ahlak ve insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

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