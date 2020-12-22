Rusya'dan AB'ye misilleme: Yaptırma karşı yaptırım

Rusya, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlendiği iddiasıyla kendisine yönelik aldığı yaptırım kararına, yaptırımla karşılık verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi iddiasıyla Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığı anımsatıldı.

Bunun "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, "Bu adımı atan ülkeler, konuyla ilgili Rus yetkililerine herhangi bir kanıt sunmadı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce AB'nin yaptırımlarına karşılık olarak Rusya'ya giriş yapmasına yasak konulan AB ülkeleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin Rusya tarafınca mütekabiliyet gereği genişletilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili Almanya, Fransa ve İsveç'in Moskova büyükelçiliklerine ve AB temsilciliğine nota gönderildiği belirtilen açıklamada, "Batı ülkelerinin dostane olmayan adımlarına ileride de yanıt verilecek." ifadesi kullanıldı.

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AB, iki ay önce, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.