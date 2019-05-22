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Dünya Rusyadan açıklama S-400 anlaşması tamam
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ASYA

Rusya'dan açıklama: S-400 anlaşması tamam

Rusya'dan açıklama: S-400 anlaşması tamam

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır" ifadesini kullandı. ABD'nin S-400'lerle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu ifade eden Peskov, "Rusya bu tür bir yaklaşıma son derece olumsuz bakıyor. Ankara'nın da belirttiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır" dedi.

Haber Merkezi AA
S-400 Hava Savunma Sistemleri.
S-400 Hava Savunma Sistemleri.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır." dedi.

  • Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımına yönelik yaklaşımını eleştirdi.

ABD'nin S-400'lerle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrının kabul edilemez olduğunu ifade eden Peskov, "Rusya bu tür bir yaklaşıma son derece olumsuz bakıyor. Ankara'nın da belirttiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı" ifadesini kullanmıştı.

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