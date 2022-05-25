Dünya Rusyadan Avrupaya misilleme Yabancı haber kuruluşları kapatılacak
AVRUPA

Rusya'dan Avrupa'ya misilleme: Yabancı haber kuruluşları kapatılacak

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarını kapatmasının ardından Rusya’daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rusyadan Avrupaya misilleme: Yabancı haber kuruluşları kapatılacak
Foto/arşiv

Yasa tasarısına göre, kapatılan yabancı haber kuruluşlarına bağlı gazetecilerin akreditasyonları da iptal edilecek.

Duma milletvekilleri tasarıya ilişkin, "Mevcut jeopolitik durumda, kitle iletişim araçları toplumun bilgi durumu üzerinde bir etki aracı haline geldi" dedi. Rus milletvekili Andrey Lugovoy onaylanan yasa tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Batılı devletlerin Rus medya kuruluşlarına karşı eylemlerine aynı şekilde karşılık verebileceğiz. Gerçeklerden korktukları için son 2 ayda batılı ülkelerde yayın yapan Rus medya kuruluşları kategorik olarak sağduyuya aykırı ve yasadışı olarak nasıl durdurulduklarını gözlemleyebiliyoruz” dedi.

Lugoyov ayrıca, bu yasa tasarısına göre başsavcı ve yardımcılarının bu medya kuruluşlarının yayın lisanslarını geçersiz kılma veya lisanslarını feshetme hakkına sahip olduğunu da hatırlattı.
Duma tarafından ilk okumada kabul edilen yasa tasarısı, savcılık tarafından kapatılan haber kuruluşlarının makalelerinin veya diğer materyallerinin dağıtılmasını da yasaklıyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde onaylanması ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

  • Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Putin, Rus ordusu hakkında kasıtlı olarak "sahte" haberler yayanlar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası veren bir yasayı imzalamıştı.

Polonya'da mülteci krizi kapıda: Ne iş ne de ev bulunuyor
DÜNYA
Polonya'da mülteci krizi kapıda: Ne iş ne de ev bulunuyor

İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de: NATO vizesi için geldiler
GÜNDEM
İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de: NATO vizesi için geldiler

Rusya Donbas’a takıldı
DÜNYA
Rusya Donbas’a takıldı
Korkutan virüs hızla yayılıyor

Korkutan virüs hızla yayılıyor

Vaka sayısı sadece bir ülkede 50'nin üzerine çıktı.
Dünyada sayılı ülkede var

Dünyada sayılı ülkede var

​Milyonlarca dolar Türkiye'ye akacak.
Kahreden detay

Kahreden detay

​Maden ocağındaki göçükten dram çıktı.
Rusya'dan<br>Avrupa'ya misilleme

Rusya'dan
Avrupa'ya misilleme

Tüm yabancı haber kuruluşları kapatılacak.
Polisi görünce<br>pencereden attı

Polisi görünce
pencereden attı

​İstanbul'da şafak vakti torbacı operasyonu.

​MHP lideri Bahçeli: Kimler Abdülhamid'i sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz.

Soylu 'Türkiye rekoru' diyerek duyurdu

Soylu 'Türkiye rekoru' diyerek duyurdu

İran uyruklu uyuşturucu baronunun çetesi çökertildi.
Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Tel Rıfat, Ayn-El Arap, Ayn İsa ve Münbiç terörden arındırılacak.

​İsveç ve Finlandiya heyetleri ikna için Türkiye'de.

İ​zinlerin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması gündemde.
Zam sınırı masaya yatırıldı

Zam sınırı masaya yatırıldı

​Fahiş kira artışları için dört bakanlıktan kritik toplantı.

​Tarım Bakanı Kirişci: Türkiye'nin buğday sıkıntısı yok.

Mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.