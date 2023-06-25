Rusya'dan Avrupa'ya uyarı: En ufak bir imada bile bulunmayın

Ayrıca, Rusya'nın müttefik ve ortaklarının durumu anlayışla karşılamalarının Moskova tarafından takdir edildiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Batı'ya, paramiliter Wagner grubu lideri Yevgeny Prigozhin'in başlattığı isyandan yararlanmaya kalkışmaması uyarısı yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batılı ülkeleri, Rusya'daki iç durumu Rusofobik (Rus karşıtı) hedeflerine ulaşmak için kullanmaya yönelik en ufak bir imaya karşı bile uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsyanın Rusya'nın düşmanlarının ekmeğine yağ sürdüğünü savunan bakanlık, Rus halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında olduğunu belirtti.
Ayrıca, Rusya'nın müttefik ve ortaklarının durumu anlayışla karşılamalarının Moskova tarafından takdir edildiği bildirildi.