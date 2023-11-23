Rusya'dan 'Başka ortaklar arıyoruz' diyen Ermenistan'a rest: Uzun vadeli çıkarlarını karşılamaz

Finlandiya'nın, "düzensiz göçmen akışının kontrolünü sağlamak" amacıyla Rusya ile sınırının bazı "geçiş noktalarına" bariyer yerleştirmeye başladığı bildirildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaşananlara ilişkin şaşkın olduklarını söyleyip, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." dedi.