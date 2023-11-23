Rusya'dan 'Başka ortaklar arıyoruz' diyen Ermenistan'a rest: Uzun vadeli çıkarlarını karşılamaz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto Arşiv)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Uzun vadeli çıkarlarını karşılamaz"
Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkma yönünde sinyal verdiğine dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:
"Türkiye'den İsrail için resmi teklif gelmedi"
Türkiye'nin, İsrail'in nükleer silaha sahip olup olmadığını tespit edecek uluslararası mekanizmanın oluşturulması inisiyatifine de değinen Zaharova, bu konuda resmi tekliflerin Rus tarafına iletilmediğini söyledi.