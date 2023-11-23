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Dünya

Rusya'dan 'Başka ortaklar arıyoruz' diyen Ermenistan'a rest: Uzun vadeli çıkarlarını karşılamaz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkma yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, KGAÖ müttefiklerinin değil, Ermenistan'ın şahsi kararıdır." dedi. Ermenistan'ın KGAÖ toplantılarına katılmama kararının "üzücü" olduğunu söyleyen Zaharova, "Bunun, Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşılayacağını düşünmüyoruz" dedi.

00:38 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto Arşiv)

Ermenistan Başbakanı Paşinyan - Rusya Devlet Başkanı Putin (Foto Arşiv)

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün ülkesinin güvenlik sorunlarına gerekli duyarlılığı göstermediğini belirterek,
"Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz. Arıyoruz ve de buluyoruz. Sözleşmeler imzalamaya, silah ve askeri teçhizat almaya çalışıyoruz
" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Uzun vadeli çıkarlarını karşılamaz"

Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkma yönünde sinyal verdiğine dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın, taleplerine Rusya'dan yanıt alamayınca alternatif yollar aramak zorunda kaldığı yönündeki açıklamalar, sorumluluğu kendi üzerinden başkasına atma, kendi hatalarında suçluları bulma girişimidir. KGAÖ misyonunun Ermenistan'a gönderilmesine ilişkin istişareler yapıldı. Ancak Erivan, Avrupa Birliği (AB) misyonunun topraklarında yerleştirilmesine ilişkin bilinçli şekilde karar aldı. Bu, KGAÖ müttefiklerinin değil, Ermenistan'ın şahsi kararıdır."
Zaharova, Ermenistan yönetiminin Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşecek KGAÖ toplantılarına katılmama kararının "üzücü" olduğunu belirterek,
"Bunun, Ermeni halkının uzun vadeli çıkarlarını karşılayacağını, bize dost olan bu ülkenin de güvenlik ve istikrarının güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz.
" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den İsrail için resmi teklif gelmedi"

Türkiye'nin, İsrail'in nükleer silaha sahip olup olmadığını tespit edecek uluslararası mekanizmanın oluşturulması inisiyatifine de değinen Zaharova, bu konuda resmi tekliflerin Rus tarafına iletilmediğini söyledi.

Gazze'deki kısmi ateşkes: Olumlu karşılıyoruz

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıya değinen Zaharova,
"Bu anlaşmaları olumlu karşılıyoruz. Bu, Gazze'de yaşayanların ihtiyaçlarına yönelik gıda, yakıt ve ilaç tedarikini artıracak.
" şeklinde konuştu.
Söz konusu uzlaşının, Katar ve Mısır'ın Hamas yönetimiyle yürüttüğü arabuluculuk girişimleri sayesinde mümkün olduğuna dikkati çeken Zaharova,
"Bu anlaşmanın, tüm taraflarca sıkı şekilde uygulanacağını, insani sorunların acil şekilde çözümüne yönelik temasların yoğunlaşmasına katkıda bulunacağını ve gerilimin düşmesi yönünde önemli bir adım olacağını umuyoruz."
dedi.


#Rusya
#Ermenistan
#Nikol Paşinyan
#Türkiye
#İsrail
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