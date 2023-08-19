Rusya’dan Çernihiv’e füze saldırısı: 5 ölü 37 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 11’i çocuk 37 kişi yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın kuzeyindeki Çernihiv kentine füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Füzenin bir meydana isabet etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11’i çocuk olmak üzere 37 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden yapılan açıklamada ise meydandaki tiyatro binasının çatısının yıkıldığı, çevredeki dükkanlarda hasar meydana geldiği ifade edildi.

"Rusya’nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor"