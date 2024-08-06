Rusya'dan 'Donetsk' açıklaması: Timofeyevka yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 635 uçak, 278 helikopter, 29 bin 235 İHA, 561 hava savunma füze sistemi, 16 bin 776 tank ve zırhlı araç, 1396 çok namlulu roketatar, 12 bin 904 obüs ve havan topu ile 24 bin 419 özel askeri araç yok edildi."