Dünya Rusyadan Donetsk ve Luhansk açıklaması Henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
ASYA

Rusya'dan Donetsk ve Luhansk açıklaması: Henüz asker göndermeyi planlamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan Donetsk ve Luhansk açıklaması: Henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus medyasına Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan gelişmeler ve Rusya’nın planlarına dair açıklamalarda bulundu.

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Batılı ülkelerin Rusya’ya yaptırım uygulamasına Moskova’nın tavrının ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Rudenko, "Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz" dedi. Rusya’nın Donbass’a askeri sevkiyat yapması durumunda Rusya ve Ukrayna ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Rudenko, "Biliyorsunuz, Rusya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ortak iş birliği anlaşmaları var. Spekülasyonda bulunmayalım. Henüz hiç kimse hiçbir yere bir şey göndermeyi planlamıyor. Eğer bizim için tehdit oluşursa o zaman tabii ki onaylanan anlaşmaya uygun olarak destek sunacağız" diye konuştu.

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