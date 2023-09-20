|
Dünya

Rusya'dan 'dost ülkelere' yönelik döviz sıkılaştırma hamlesi

Rusya, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak amacıyla çeşitli önlemlerin geliştirildiğini ve değerlendirmeye alındığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılmasını içeren önlemlerin dost ülkeler üzerinden geçen sermaye çıkışlarına yönelik olduğunu belirtti.

18:56 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Rusya’da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde.

Rusya’da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak istediklerini belirterek, “Şu anda döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirlerin eski haline getirilmesini amaçlayan çeşitli önlemler geliştirildi ve değerlendirmeye alındı.” dedi.

Moiseyev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da mali politikalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev

"Önlemler dost ülkelere yönelik"

Rusya’da sermaye çıkışına yönelik önlemler almak istediklerine işaret eden Moiseyev, “Bu önlemlerin, şu anda dost ülkeler üzerinden geçen sermaye çıkışlarına yönelik olduğunun altını çizeyim. Bu tedbirlerin, dövizdeki kısa vadeli oynaklıkları azaltacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Dövizle ilgili çeşitli kısıtlamaların tekrar uygulamaya alınabileceğini anlatan Moiseyev, “Şu anda döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirlerin eski haline getirilmesini amaçlayan çeşitli önlemler geliştirildi ve değerlendirmeye alındı. Şimdilik bunların isimlerini vermek istemiyorum çünkü tedbirler halen tartışılıyor ve hangisinin nihai olarak uygulanacağı henüz belli değil.” ifadelerini kullandı.

"Döviz kontrollerinin artırılmasını desteklemiyoruz"

Toplantıda söz alan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin ise döviz kontrollerinin artırılmasını desteklemediklerini belirterek, “Döviz kurundaki keskin bir hareket, finansal istikrar açısından bir risk oluşturmaz. Bize göre dış ticaret tarafında dengelerde güçlü bir değişimi yansıtıyor ve bunun döviz kurunda da kendini göstermesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.



#döviz
#Rusya
#sermaye
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beslenme ve diyet için hangi bölüme gidilir?