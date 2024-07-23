Rusya'dan dünyaya gözdağı: Nükleer saldırı kapasiteli balistik 'Yars' füzesiyle tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.