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Dünya

Rusya'dan dünyaya gözdağı: Nükleer saldırı kapasiteli balistik 'Yars' füzesiyle tatbikat

Rusya, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

09:34 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:36 - 23/07/2024 Salı
AA
Yars füzesi, savunma sistemlerine yakalanmıyor ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabiliyor.
Yars füzesi, savunma sistemlerine yakalanmıyor ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.


Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Yars Füzesi özellikleri

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.



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#yars
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