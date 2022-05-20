Dünya Rusyadan Finlandiyaya ilk ağır yaptırım Gaz akışını yarın durduracak
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Rusya'dan Finlandiya'ya ilk ağır yaptırım: Gaz akışını yarın durduracak

Finlandiya devlet doğal gaz şirketi Gasum, Rusya'nın 21 Mayıs'ta (yarın) Finlandiya'ya gaz akışını Moskova saatiyle 07.00'de keseceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Finlandiyaya ilk ağır yaptırım: Gaz akışını yarın durduracak
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Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmasının ardından Rusya'dan ilk ağır darbe geldi. Finlandiya devlet doğal gaz şirketi Gasum, Rusya'nın 21 Mayıs'ta gaz akışını keseceğini duyurdu.

Gasum'dan yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un alt şirketi Gazprom Export'un "Gasum'un gaz tedarik sözleşmesi kapsamında Finlandiya'ya doğal gaz arzının 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat (TSİ) 07.00'de kesileceğini bildirdiği" belirtildi.

Açıklamada, 21 Mayıs'tan itibaren yaz sezonunda Gasum'un Baltık doğal gaz boru hattı (Balticconnector) aracılığıyla müşterilerine diğer kaynaklardan doğal gaz tedarik edeceği, şirketin gaz dolum istasyonlarının normal şekilde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Gasum Üst Yöneticisi Mika Wiljanen konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'dan doğal gaz arzının durdurulacak olmasının "son derece üzücü" olduğunu belirterek, "Ancak bu duruma dikkatle hazırlanıyorduk. Gaz iletim hatlarında bir sıkıntı olmaması durumunda önümüzdeki aylarda tüm müşterilerimize gaz tedarik edebileceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Gasum'dan daha önce yapılan açıklamada, şirketin, doğal gaz sevkiyatları için rubleyle ödeme yapmayı reddettiği belirtilmişti.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını Rusya'dan ithalatla karşılayan Finlandiya'nın Moskova ile 2031 yılına kadar gaz tedarik sözleşmesi bulunuyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Gazprom'un şirketlerle yürüttüğü ticarette tüm detaylara hakim olmadıklarını belirterek, "Ancak elbette kimseye bedava bir şey sevk etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK DE KESİLMİŞTİ

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

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