Rusya'dan Fransa'ya 'sömürgeci' yanıtı: Klinik bir vaka

Rusya'nın dış politika anlayışını güncellediklerine dikkati çeken Sergey Lavrov , "Güncellenen dış politika anlayışımızda, Batı'nın uluslararası yaşam çerçevesini şekillendirme tekelinin sonlandırılması söz konusu. ABD ve müttefikleri, sömürgeci ve tek kutuplu dünya düzenini yeniden canlandırma, yeni dünya merkezlerinin oluşum ve yükseliş sürecine müdahale etme yönünde manyakça bir azim sergiliyor." dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Moskova ile Pekin arasındaki dış politika bağı, ortaya çıkan çok merkezli mimarinin temelini sağlamlaştırıyor ve dünya meselelerinde dengeleyici, istikrar sağlayıcı bir faktör olarak hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov ayrıca Türkiye, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Brezilya ve Güney Afrika gibi Rusya için "dost" ülkelerle ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi.

"Fransa, Afrika'yı arka bahçesi olarak görüyor"

Fransa'nın Afrika ülkelerine yönelik siyasetini de değerlendiren Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanlığının Rusya'yı Afrika'da sömürgeci siyaset izlemekle suçladığına dikkati çekti.

Lavrov, "Başka Avrupa ülkeleriyle birlikte kıtada çok sayıda kanlı suç işleyen ve bugün Afrika'yı alenen arka bahçesi olarak gören Paris, kıtadaki halkların sömürgeci baskıdan kurtulmasında, devletlerinin, ekonomi ve savunma temellerinin oluşturulmasında öncü rol oynayan Moskova'yı suçluyor. Bu, bir klinik vaka." ifadelerini kullandı.

Sömürge altında olan ülke ve halkların kurtarılması ile ilgili sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, Afrika'daki Mayotte Adası'nın, Fransa'nın egemenliği altında ve kontrolünde olduğunu anımsattı.

"Moldova ile ilişkilerin iyi olmasını istiyoruz"

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine değinen Lavrov, bu meseleye ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinden oluşan 5+2 formatının varlığını sürdürdüğüne işaret etti.

Lavrov, "Kiev ve onu yöneten AB, Transdinyester meselesiyle uğraşan 5+2 mekanizmasındaki Rus pozisyonlarını baltalama, Gagauzya (Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri) ile ilişkilerimizi zayıflatma, Rusya Federasyonu'nu Moldova'nın tüm sıkıntılarına ilişkin suçlama yönünde manyakça bir azim sergiliyor." diye konuştu.

Moldova yönetiminin Rusya karşıtı söylem kullanarak ülkedeki sosyo ekonomik alandaki başarısızlıklarını kapatmaya çalıştığını belirten Lavrov, Moldova ile iyi ilişkilerinin olmasını istediklerini dile getirdi.











