Rusya'dan Harkiv'e füzeli saldırı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

“Harkiv'de düşman bir postaneye saldırı düzenledi ve saldırı sonrası yangın çıktı. Nova Poshta adlı postanenin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda bina hasar aldı. Ayrıca 200 metrekarelik bir alanda yangın çıktı ve bölgedeki 8 kamyon yandı. İlk verilere göre 1 kişi öldü ve aralarında 8 aylık bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı”