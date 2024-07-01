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Dünya

Rusya'dan Harkiv'e füzeli saldırı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Harkiv kentinde bir postaneyi hedef aldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

14:01 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:02 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Rusya'nın Harkiv'deki postaneye yönelik füze saldırısında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Rusya'nın Harkiv'deki postaneye yönelik füze saldırısında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Harkiv Bölgesel Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rus birlikleri, Ukrayna'nın Harkiv kentindeki bir postane binasına hava saldırısı düzenledi.


Saldırılar sonrasında bina ve çevresindeki araçlar hasar gördü. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1'i çocuk olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada,
“Harkiv'de düşman bir postaneye saldırı düzenledi ve saldırı sonrası yangın çıktı. Nova Poshta adlı postanenin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda bina hasar aldı. Ayrıca 200 metrekarelik bir alanda yangın çıktı ve bölgedeki 8 kamyon yandı. İlk verilere göre 1 kişi öldü ve aralarında 8 aylık bir çocuğun da bulunduğu 10 kişi yaralandı”
denildi.


#Rusya
#Harkiv
#Ukrayna
#füze saldırısı
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