Rusya'dan korkutan iddia: Rus askeri üniformasını giyip yerel sakinlerin infaz edilmesi planlanıyor
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm şiddetiyle devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı çarpıcı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna Güvenlik Servisi Odessa'da bir provokasyon hazırlığında olduğu ifade ediliyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanından sivlleri ölümüyle devam ediyor. İstanbul Müzakere görüşmelerinin ardından oluşan sakin havanın bozulduğu Bucha'daki katliam, barışı ve ateşkesi imkansız hale getirdi. Rusya, bugün yaptığı açıklama ile harekat alanını Donbas bölgesine yoğunlaştırıldığını bildirdi.
🗨️@mod_russia: Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus askerleri Odessa'da sözde savaş suçlarıyla suçlamak için başka bir korkunç provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla, yakında SBU birimlerinden birine Rus askeri üniformasıyla giydirilmesi ve yerel sakinleri infaz etmesi planlanıyor. https://t.co/G5LazClh3e
Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre ''Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus askerleri Odessa'da sözde savaş suçlarıyla suçlamak için başka bir korkunç provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla, yakında SBU birimlerinden birine Rus askeri üniformasıyla giydirilmesi ve yerel sakinleri infaz etmesi planlanıyor.'' ifadelerine yer verildi.
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Açıklamada, ''Ukrayna makamlarının yaklaşan provokasyonu, Ukrayna'nın barışçıl vatandaşlarının kaderine karşı insanlık dışı tutumlarını göstermektedir ve tüm ahlak normlarının ve uluslararası insancıl hukukun tamamen göz ardı edildiğine tanıklık etmektedir.'' denildi.