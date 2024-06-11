Rusya'dan 'İran' iddiası: Stratejik işbirliği anlaşması askıya alındı

, “Bu yılın başında (anlaşma metniyle ilgili) İran'dan alınan son değişiklikleri dikkate alarak karşı tekliflerde bulunduk. Buna karşılık İran yönetimi şu anda cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmakla meşgul olduğu için bu konunun onların önlerine gelmesini bekliyoruz"