Rusya'dan İrlanda'ya karşılık: İleride de dostça olmayan her adımın karşılığı olacak Rusya Dışişleri Bakanlığı, İrlanda'nın 4 Rus diplomattan ülkeyi terk etmesinin istemesine karşı önlemler alındığını açıkladı. İrlanda yönetimine, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine uyması ve ülkedeki Rus diplomatik misyonunun "normal" çalışması için gerekli koşulların sağlanması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Dublin'in ileride herhangi bir dostça olmayan adımına da karşılık verileceği vurgulandı.

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