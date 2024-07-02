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Dünya

Rusya'dan 'İstanbul' açıklaması: Çok yaklaşmıştık

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna krizinin 2022 yılında İstanbul'da yapılan anlaşma ile neredeyse çözüme kavuştuğunu, ancak Batılı ülkelerin Ukrayna'ya karşı savaşa devam etme çağrısında bulunduklarını ifade etti.

07:30 - 2/07/2024 Salı
AA
Vassily Nebenzia
Vassily Nebenzia

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


"Zelenskiy rejiminin sözde barış planının" esasen bir plan değil "şaka" olduğunu söyleyen Nebenzia, bu plan çerçevesinde düzenlenen konferansın da büyük bir başarısızlık olduğunu ifade etti.


Nebenzia, "Başkan (Vladimir) Putin'in de dediği gibi, İstanbul'da 2022'de Ukrayna krizi çözüme çok yakındı. Sonra ne oldu? Batılı sponsorları Ukrayna'ya 'Rusya'yla savaşmaya devam et' dediler." ifadelerini kullandı.


"Anlaşma yüzde 95 hazırdı"


Özellikle dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un bu rolü üstlendiğini ve "Buça kışkırtması" yapıldığını kaydeden Nebenzia, "Anlaşma yüzde 95 hazırdı. Sonra Ukraynalılar müzakerelerden çekildi." dedi.



İstanbul görüşmeleri


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 29 Mart 2022'de İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus tarafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın ilkelerini teslim etmiş, anlaşmaya çok yaklaşılmıştı.


Rusya'nın Buça’da katliam yaptığına ilişkin iddialar ortaya çıktıktan sonra görüşmeler kesilmişti. 17 Mayıs’ta Ukrayna tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini ve Rusya ile müzakereleri askıya aldıklarını duyurmuştu.




#Rusya
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