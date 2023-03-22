Rusya'dan Kiev'e saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'dan Kiev'e saldırı
Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Rjişçiv şehrine Rus güçlerince saldırılar düzenlendiği belirtildi. Sabaha karşı gerçekleşen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 4 sivilin ise enkaz altında kaldığı kaydedildi.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu 2 konutun ve bir lise binasının kısmen yıkıldığı bildirildi.
Ukrayna basınındaki haberlerde, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği iddia edildi.