|
Dünya

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun 'seçime müdahale' suçlamasına yanıt: Açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik kaset iddialarını Rusya'ya mâl ederek, "Bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız" demişti. Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiğiniz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz. Eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse yalancıdır" ifadelerine yer verildi.

13:02 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dmitri Peskov - Kemal Kılıçdaroğlu

Dmitri Peskov - Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'ye yönelik montaj, kumpas ve kasetlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den iddialara yalanlama

Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun iddialarını reddediyor. Eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse yalancıdır" dedi.










#Rusya
#Kremlin
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.