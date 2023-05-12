Rusya'dan Kılıçdaroğlu'nun 'seçime müdahale' suçlamasına yanıt: Açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak yaptığı paylaşımla Muharrem İnce'ye yönelik montaj, kumpas ve kasetlerin arkasında Rusya'nın olduğunu öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den iddialara yalanlama

Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun iddialarını reddediyor. Eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse yalancıdır" dedi.



































