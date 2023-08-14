Rusya'dan Kırım Köprüsü açıklaması: Saldırılar terör eylemidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Ukrayna’nın İHA’lar ve saldırı cephanesiyle donatılmış S-200 tipi füze sistemleriyle Kırım Köprüsü’ne saldırdığını belirtti. Saldırıyı bir ‘terör eylemi’ olarak değerlendiren Zakharova, “Bu terör saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz. Kırım Köprüsü tamamen sivil bir altyapı tesisidir ve köprüye yönelik saldırılar kabul edilemez. Geçtiğimiz sonbahardan bu yana bu tür saldırılara maruz kalmış ve sivil kayıplara yol açmıştır. Dolayısıyla, Batı'nın yoğun yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, el altından terör yöntemlerini kullanarak sivil altyapıya ve barışçıl sivillere karşı misilleme yapmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Can kaybı ya da yaralanma yok"

Saldırıların S-200 füzeleri ve 20 İHA’yla düzenlendiğini belirten Zakharova, “Saldırı mühimmatıyla donatılmış bir S-200 füzesi fırlatıldı. Füze derhal tespit edildi ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Daha sonra bir başka düşman füzesi daha Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü. Buna ek olarak Kırım, Ukrayna'nın kitlesel bir insansız hava aracı saldırısına maruz kaldı. Saldırıda kullanılan 20 insansız hava aracından 14'ü hava savunma tarafından imha edilmiş, 6'sı ise elektronik savaş sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gerashchenko: Kırım Köprüsü meşru hedeftir

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Gerashchenko, dün yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nün Ukrayna için meşru bir askeri hedef olduğunu belirtmişti. Gerashchenko, “Kırım Köprüsü'nde neden bu kadar çok saldırı oluyor? Sadece sembolik olduğundan dolayı değil. Kırım Köprüsü, Rusya'nın güneybatı kesimi ile işgal altındaki Kırım arasında hayati bir bağlantı. Rus ordusunun ikmalinde kullanıldığı için Ukrayna için meşru bir askeri hedef” demişti.

Gerashchenko ayrıca köprüye yönelik saldırılarda dikkat edilmesi gereken şeyin, ‘demiryolunun hasar alıp almadığı’ olduğunu belirtmiş ve demiryolunun hasar görmesi durumunda güney Herson ve güney Zaporijya bölgelerine giden Rus askeri malzemelerinin çoğunun ciddi lojistik sorunlarla karşı karşıya kalacağını söylemişti.











