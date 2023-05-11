|
Dünya

Rusya’dan LGBT propagandası yaptığı için Google’a 3 milyon ruble para cezası

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi.

15:27 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası.

Rusya'dan Google'a 3 milyon ruble para cezası.

Rusya'da bir mahkeme, YouTube’da LGBT propagandası içerdiği belirtilen videoları silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Google’a 3 milyon ruble (yaklaşık 40 bin dolar) para cezası verdi.


Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan bir mahkemede görüldü.


YouTube'da LGBT propagandası içerdiği belirtilen bazı videoların silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google’a 3 milyon ruble para cezası verdi.


Google’a daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 2021’de 7,2 milyon ruble para cezası verilmişti.




#Google
#Rusya
#Youtube
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.