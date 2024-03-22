Rusya'dan LGBT sapkınlığına karşı önemli adım: Terörist listesine aldılar

Tüm dünyada ve ülkemizde aile kurumunu özelde ise gençleri ve çocukları hedef alan LGBT’liler İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na destek pankartları açtı. İmamoğlu’nun Sancaktepe’deki mitinginde "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek" pankartıyla görüntülenen eşcinsellerin siyasi desteği sosyal medyada gündem oldu. LGBT’lilerin, “Tam Yol İleri Ekrem Başkanla” ve “Geleceğin Cumhurbaşkanı” yazılı dövizler taşıdıkları da görüldü. Ekrem İmamoğlu daha önce katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen, “İBB Meclis toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliği projesiyle ilgili komisyon kurulması önerilmişti. CHP’nin bu girişimi “İmamoğlu’ndan eşcinsel evliliklerin önünü acıkacak proje” olarak manşetlere yansıdı. Eşcinsel evlilikleri onaylıyor musunuz?” sorusunu, “eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususunda henüz toplumumuzun da hazır olmadığının altını çizmek isterim” şeklinde yanıtlamıştı. Ekrem İmamoğlu göreve başladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LGBT propagandası yapılan etkinliklere destek olmuştu. İBB’nin ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve reklam panolarında LGBT’lilere destek olunmuştu. İBB iştiraki Metro AŞ'nin destekleriyle yapılan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde ise LGBT yanlısı konuşmacılara sahne verilmişti.