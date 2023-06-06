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Dünya

Rusya'dan NATO'ya misilleme: 40 savaş gemisi ile 25 uçak katıldı

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikata misilleme olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Tatbikata 40'a yakın savaş gemisi ile 3 bin 500 personel ve 25 uçak katıldı.

08:32 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Rus ordusu Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattı

Rus ordusu Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattı

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikatın ardından Rusya’dan misilleme geldi.


Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,


5-15 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi ve Kaliningrad Eğitim Sahaları'nda 2023 tatbikat yılına uygun olarak Baltık Filosu birliklerinin katılımıyla Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğinde eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata devriye gemileri ve korvetler, küçük füze gemileri ve füze botları, üs ve derin mayın tarama gemileri, 40'a yakın savaş gemisi, tekne ve destek gemileri katıldı. Ayrıca tatbikatta 3 bin 500 personel ve 25 uçak yer aldı. denildi.


Açıklamada, tatbikatın ana amacının filonun birimler arası koordinasyonunu arttırmak ve savaş durumuna geçiş olduğu belirtildi.


Pasifik Filosu da Okhotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikatta

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı başka bir açıklamada ise Pasifik Filosu'nun Okhotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladığını duyurdu. Bugün başlayan tatbikatın 20 Haziran tarihine kadar süreceği aktarılan açıklamada, "Pasifik Filosu'nun tatbikatına 60'dan fazla savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 35 deniz uçağı ve 11 binden fazla personel katılıyor" denildi.




#Rusya tatbikat
#Nato
#Tatbikat
#Rus ordusu
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