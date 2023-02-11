Rusya'dan saldırı açıklaması: Ukrayna'nın enerji sistemleri hedef alındı

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ve tüm belirlenen unsurların vurulduğunu ifade eden Konaşenkov, "Yoğun enerji gerektiren askeri sanayi üretim fabrikalarının çalışmaları durduruldu. Ayrıca, yabancı silah, mühimmat ve rezervlerin demir yolu ile çatışma bölgelerine ulaşımı engellendi." diye konuştu.

Ayrıca, Ukrayna ordusuna ait 19 İHA ile 5 ABD yapımı çok namlulu roketatar HIMARS füzesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 384 uçak, 207 helikopter, 3 bin 88 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 826 tank ve zırhlı araç, 1015 çok namlulu roketatar, 4 bin 61 obüs ve havan topu, 8 bin 326 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.