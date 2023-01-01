Rusya'dan silahı yardımı uyarısı: Bu bir felakete neden olur

Avrupa’daki İslâm düşmanlığı artarak devam ediyor. Danimarkalı ırkçı parti lideri Rasmus Paludan'ın İsveç hükümetinden aldığı izinle Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’ân-ı Kerimi yakmasına tepki yağdı. Rus devlet televizyonu moderatörü Artyom Sheynin ise İsveçli ırkçı Paludan'ın Kuran–ı Kerim yakmasına “bu aptal Avrupalılar, sonra gelip bize kendilerinin ne kadar hoşgörülü, ne kadar çatışmadan uzak ve dünya barışından yana olduklarını anlatıyorlar.” diyerek tepki gösterdi.