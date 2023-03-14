Rusya'dan 'tahıl anlaşması' açıklaması: Sözler tutulmalı

"Süreç yavaş devam ediyor. En yoksul ülkelere ücretsiz vermeye hazır olduğumuz gübrelerimiz, birçok ülkenin limanlarında bulunuyor. Yapay engeller oluşturuldu. Anlaşmanın ikinci kısmının uygulanmasıyla ilgili olarak Rusya'ya verilen tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ısrarla çabalayacağız. Burada, Rus tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara sevkiyatına yönelik doğrudan ve dolaylı şekilde uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması söz konusudur."