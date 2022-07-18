Dünya Rusyadan tehdit dolu sözler Kırıma saldırı olursa Ukraynayı kıyamet bekliyor
AVRUPA

Rusya'dan tehdit dolu sözler: Kırım'a saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna tarafından Kırım'a bir saldırı olması durumunda karşılık vereceklerini söyleyerek "Kırım'a saldırı olursa Ukrayna'yı kıyamet bekliyor." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Rusyadan tehdit dolu sözler: Kırıma saldırı olursa Ukraynayı kıyamet bekliyor
Rusya Lideri Putin

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve şu anda Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitriy Medvedev, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya'nın batı ile ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Medvedev, Ukrayna yönetiminin Kırım'ı, Rusya'dan geri almak ve Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlemek gibi söylemlerine yönelik, "Zaman zaman bir takım açıklamalarla ortaya çıkan bazı yüceltilmiş kanlı palyaçolar bizi tehdit etmeye çalışıyor. Kırım'a yönelik saldırıdan bahsediyorum. Böyle bir şey olması durumunda Ukrayna için kıyamet günü gelecek. Çok hızlı ve sert bir şekilde olacak ve saklanmak mümkün olmayacak. Yine de bu tür açıklamalarla genel durumu kışkırtmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı yeniden tehdit eden Rusya Batılı ülkelere de tepki gösterdi.

Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime de değinen Medvedev, "ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin amacı, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca engellemektir. Birçok yönden bizi ve yeteneklerimizi kıskanıyorlar. Dünyayı olduğu gibi algılamalıyız. Ülkemiz tüm devletleri memnun edemez. Memnun etmeye çalışan devletler, egemenliklerini ya tamamen ya da kısmen kaybederler. İşte o zaman başkalarının uydu devleti olursunuz. Çok uzun süredir ülkemiz kendine yetiyor ve kimsen uydusu değil" şeklinde konuştu.

Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı
DÜNYA
Zelenskiy kritik isimleri görevden aldı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Pilot yuvasında zorlu eğitim

Pilot yuvasında zorlu eğitim

​Geleceğin 'Anadolu Kartalları' böyle yetişiyor.
Sadece geceleri harekete geçiyor

Sadece geceleri harekete geçiyor

Böyle olur ​Karadenizli mucidin icadı: Herkes yaptırmak istiyor.
Koronavirüs belirtileri güncellendi: En sık görülen semptomlar

​DSÖ salgın ilan etti: Aşısı ve özel tedavisi yok.

​Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Mahkemenin kararlarına en çok Türkiye uyuyor.

​Almanya'da koronavirüs yeniden hortladı.

​Milyonlarca gencin gözü kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda.

​Üst düzey isimlerin adına kullanıyor.

​Yüzbinlerce öğrenci merakla bekliyordu: ​Tercih tarihleri belli oldu.

​Türkiye'nin 4. sondaj gemisi “Abdülhamid Han” yola çıkıyor.

​Arap muhataplarından Biden'a mesafeli karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.