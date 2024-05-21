Rusya'dan Ukrayna sınırında nükleer silah tatbikatı

İskender taktik füze sistemi (Foto: Arşiv)
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Rusya Devlet Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Başkanlığının önderliğinde Güney Askeri Bölgede stratejik olmayan nükleer silahın hazırlığı ve kullanımına dair tatbikatın ilk aşaması başladı.
" ifadesine yer verildi.
İskender füze sistemi için gerekli mühimmatlar bölgeye taşındı
İskender füze sistemi için gerekli mühimmatlar bölgeye taşındı
Açıklamada, tatbikat kapsamında söz konusu bölgeye bağlı askeri birliklerin, "İskender" taktik füze sistemi için gerekli mühimmatları belirlenen noktaya ulaştırdığı ve kullanım için hazırlık yapacağı aktarıldı.
"Nükleer testi egemenliğin korunması için düzenledik"
"Nükleer testi egemenliğin korunması için düzenledik"
Tatbikatta hipersonik "Kinjal" füzeleri ile donanımlı uçakların da yer alacağı belirtilen açıklamada,
"Tatbikatın, bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya karşı tehdit içeren kışkırtıcı açıklamalarına cevap olarak Rus nükleer güçlerinin hazırlık kapasitesinin yükseltilmesi, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması amacıyla düzenlendiğine"
dikkat çekildi.
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1 saat önce