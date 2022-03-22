Dünya Rusyadan Ukraynada 3 kente füze saldırısı Sivil yerleşim alanları vuruldu
AVRUPA

Rusya'dan Ukrayna'da 3 kente füze saldırısı: Sivil yerleşim alanları vuruldu

Rus ordusu tarafından gece saatlerinde Ukrayna’nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine füzelerle ve savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyadan Ukraynada 3 kente füze saldırısı: Sivil yerleşim alanları vuruldu
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Dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırılar düzenleyen Rusya, bu gece ise Ukrayna’nın Harkov, Rivne ve Makiivka kentlerine hem füzelerle hem de savaş uçakları ile saldırılar düzenlendi.

Gecenin ilk saldırı haberi Rivne Bölgesi’nden geldi. Rivne Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Vitaliy Koval sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Silahlarımız 3 füzeye karşı koydu. Fakat 4. füze nedeniyle sivil kayıplar, hasar ve yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

FÜZELERİN SİVİL BÖLGELERİ VURDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’ndeki Makiivka kentine de roketlerle saldırılar düzenlendi. Hala süren saldırıların askeri tesislere mi, yoksa sivil alanlara mı yapıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Donetsk’teki Slovyansk kentine de roketli saldırılar yapıldığı öğrenildi.

Rusya’nın en çok saldırı gerçekleştirdiği Harkov’a da bu gece yine hem savaş uçaklarıyla hem de füzelerle saldırılar yapıldı. Harkov’da da saldırılar halen devam ederken, yerel basında bazı yerleşim alanlarına füzelerin isabet ettiği yönünde bilgiler yayınlandı.

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