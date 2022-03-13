Dünya Rusyadan Ukraynanın batı kentlerine bombardıman
AVRUPA

Rusya’dan Ukrayna’nın batı kentlerine bombardıman

Rus birlikleri, Ukrayna’nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine bombardıman düzenledi.

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Haber Merkezi DHA
Rusya’dan Ukrayna’nın batı kentlerine bombardıman
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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 18. güne girildi. Ukrayna’nın batısı, bu sabaha patlamalarla uyandı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lviv kenti ve batısına 8 füze atıldığını duyurdu. Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu.


Ukrayna’nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor.

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