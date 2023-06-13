Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Ölüler var

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı
Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini hedef aldı.
Konuya ilişkin açıklamayı Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Valisi Serhiy Lisak yaptı.
Lisak, Rusya'nın gece düzenlediği füzeli saldırıda 5 katlı bir binanın hedef alındığını belirterek en az 3 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Telegram mesajında, "Hala enkaz altında olan insanlar var" ifadesini kullanan Lisak, şehrin başka bir yerinde ise 4 yaralının bulunduğunu kaydetti.
Zelenski'den açıklama
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krivoy Rog kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntü paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, olayda ölü ve yaralılar olduğunu söyledi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve Rus "teröristlerin asla affedilmeyecekleri" ve "fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacakları" sözünü verdi.