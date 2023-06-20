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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya HIMARS ve Storm Shadow füzeleri uyarısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile yapılacak saldırıların, ABD ve Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına geleceğini, bu durumda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indireceklerini söyledi.

15:14 . 20/06/2023 Salı
AA
Rusya Savunma Bakanı Şoygu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu

Şoygu, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun 4 Haziran'dan bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenlediğini, saldırıların tümünün püskürtüldüğünü belirtti.

Ukrayna ordusunun, Rusya Federasyonu topraklarına ve Kırım'a, HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırı yapacağı hususunda bilgi edindiklerini bildiren Şoygu,
"Bu füzelerin, Rusya'nın yürüttüğü 'özel operasyon' bölgesi dışında kullanılması, ABD ile Büyük Britanya'nın çatışmaya tam katılımı anlamına gelecektir. Aynı zamanda Ukrayna'daki karar alma merkezlerine derhal darbe indirilmesini gerektirecek"
dedi.


#Rusya
#Sergey Şoygu
#Ukrayna
35 dakika önce
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