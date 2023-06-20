Rusya'dan Ukrayna'ya HIMARS ve Storm Shadow füzeleri uyarısı

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin 4'lü toplantı Kazakistan’ın başkenti Astana’da olacak. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcıları bugün bir araya gelecek. 4'lü heyetin ilk toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak somut adımlar ele alınacak.