Rusya'dan yaptırımlara ilk cevap: Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durdurdu

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.
Ayrıca Gascade'in yayınladığı verilerde, perşembe günü erken saatlerde, Rusya'nın Avrupa ve Türkiye'deki gaz arzının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan boru hattında akışın durdurulduğu görüldü.
Öte yandan Rusya, Belarus, Polonya ve Almanya topraklarından geçen Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı yıllık 33 milyar metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.
AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞALGAZ TEDARİK EDEN ÜLKE: RUSYA
AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.
Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.