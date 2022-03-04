Rusya'dan yaptırımlara ilk cevap: Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durdurdu

Kiev’de bulunan Çek vatandaşı: Büyükelçim burayı terk etti beni sadece Türkler tahliye edebilir

İşgal altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul muhabiri ile diyaloğunu aktardı. Çek Cumhuriyeti Büyükelçi'sinin ülkeyi terk ettiğini ve ülkesinin kendisini oradan çıkartamayacağını söyleyen Çek vatandaşı, 'Tahliyem için Türk Büyükelçiliğini aramayı tercih ederim. Beni muhtemelen buradan etse etse Türk Büyükelçiliği tahliye edecektir' dedi.

