Dünya Rusyadan yine ilhak oyunu Güney Osetya 17 Temmuzda referanduma gidiyor
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Rusya’dan yine ilhak oyunu: Güney Osetya 17 Temmuz'da referanduma gidiyor

Ukrayna’da zora giren Rusya, bu kez Kafkasya’da sınırlarını genişletme peşinde. 2008’deki savaşın ardından Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya, Rusya’nın parçası olabilmek için 17 Temmuz’da referandum kararı aldı. Kremlin, benzer ayak oyunlarıyla Ukrayna’nın da bazı bölgelerini ele geçirmek istiyor.

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Rusya’dan yine ilhak oyunu: Güney Osetya 17 Temmuzda referanduma gidiyor
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Rusya’nın Ukrayna’daki işgali üçüncü ayına yaklaşırken, Moskova’nın müdahil olduğu ve dondurduğu kriz alanlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2008 yılında Rusya’nın desteğiyle Gürcistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığı ilan eden Güney Osetya, Rusya Federasyonu’na katılma sürecini başlattı. Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya’nın Rusya’ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 temmuzda yapılması için kararname imzaladı.

Anatoliy Bibilov
Anatoliy Bibilov
  • Rusya ile Gürcistan arasında 2008’de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya, 2008’de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış; Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

“EVE DÖNÜYORUZ”

Bibilov, referandum ilanının ardından yaptığı açıklamada “Eve dönüyoruz” ifadesini kullandı. “Güney Osetya ve Rusya bundan sonra birlikte olacak. Bu, yeni ve büyük bir hikayenin başlangıcı” diye konuşan Bibilov, 9 Mayıs’ta düzenlenen seçimleri kaybederek, başkanlığı rakibi Alan Gagloyev’e kaptırdı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ise seçimlerin ardında yaptığı açıklamada 21 Mayıs’ta görevi devralacak Gagloyev’in Moskova ile ilişkilerde sürekliliği koruyacağını umduğunu dile getirdi. Gürcü hükümeti, Güney Osetya’nın Rusya’ya katılım konusunda referandum düzenleme planlarını ‘kabul edilemez’ diyerek kınadı.

KIRIM’IN İLHAKI

  • Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da da benzer bir referandum düzenlenmiş; halkın yüzde 95’inden fazlası, tercihini Rusya Federasyonu’na katılma yönünde kullanmıştı. Rus askerlerinin bölgeyi ele geçirmesinden sonra gerçekleştirilen oylama, Ukrayna hükümeti ve uluslararası hukuk tarafından yasadışı olarak nitenlendirilmiş ve yok hükmünde sayılmıştı.

UKRAYNA’DA DA BENZER YOL İZLEYEBİLİR

Kiev yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde de referandum yoluyla bazı bölgeleri ilhak edebileceğini düşünüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kremlin’in Herson ve Zaporijya bölgelerinde ‘sözde bağımsızlık referandumu’ yapmayı planladığını duyurmuş, Rus birliklerinin sözde referandum için oy pusulaları bastığını ve halka Rus propagandası içeren broşürler dağıttığını iddia etmişti. Rus Haber Ajansı TASS, Herson’daki askeri yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov’a dayandırarak, referandum için Moskova ile görüşmelerin sürdürüldüğü bilgisini paylaşmıştı. Öte yandan kentte 1 mayıs itibarıyla para birimi ruble olarak değiştirilmiş; bu gelişme referandum yolunda atılan bir adım olarak algılanmıştı. Konuyla alakalı açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Herson sakinlerinin kendi kaderlerini tayin edebileceğini ifade etmişti.

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