Dünya Ukrayna istihbaratı açıkladı Rusyanın amacı Zelenskiy yerine Yanukoviçi iktidara getirmek
ASYA

Ukrayna istihbaratı açıkladı: Rusya’nın amacı Zelenskiy yerine Yanukoviç’i iktidara getirmek

Rusya'nın Ukrayna işgalinde yaklaşık bir hafta geride kalırken, Moskova'nın Ukrayna'da Batı yanlısı Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i indirip yerine eski lideri Viktor Yanukoviç'i getirmeyi amaçladığı iddiası ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusya’nın amacı Zelenskiy yerine Yanukoviç’i iktidara getirmek Viktor Yanukoviç kimdir?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Viktor Yanukoviç.

Ukrayna haber sitesi Ukrayinska Pravda, Rusya lideri Vladimir Putin'in amacının eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'i yeniden iktidara getirmek olduğunu yazdı. Bilginin Ukraynalı istihbarat yetkililerine dayandırıldığı belirtildi.

  • Haberde, Rusya'nın şu anda Minsk'te yaşayan Yanukoviç'i iktidara taşımak için bir medya kampanyası hazırlığında olduğu kaydedildi. Ukrayna gazetesine göre Yanukoviç bu amaçla Ukrayna halkına seslendiği bir konuşma yapabilir.

Daha önce de Rusya'nın Ukrayna'da Moskova yanlısı bir iktidarı başa getirmek istediği haberleri basına yansımıştı. İngiltere, Rusya'nın olası adayları arasında Ukraynalı milletvekili Yehven Murayev'in de bulunduğunu öne sürmüştü.

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Ukrayna'da siviller esir Rus askerine çay ikram etti
Ukrayna'nın Mykolayiv bölgesinde sivil halk, esir alınan Rus askerine çay ve yiyecek ikram etti. Ukraynalılar ayrıca annesini arayarak askerin annesiyle konuşmasını sağladı.

VİKTOR YANUKOVİÇ KİMDİR?

Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in ülkenin Batı’ya yönelmesini engellemek için 2013'te AB Ortaklık Anlaşması’nı askıya alması, ülkede bugünkü savaşın da temellerini atan bir krize yol açmıştı. Ülkede “Maidan olayları” olarak anılan büyük gösteriler sonucu Yanukoviç Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştı.

Kiev'de Batı yanlıları iktidara gelirken ülkenin doğusundaki Donbas'ta Rusya yanlıları tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi de ülkede krizi iyice derinleştirdi.

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