Rusya’nın Belgorod kentinde uçak bombası alarmı: 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya'da büyük panik yaşandı.
Rusya’ nın Belgorod kentinde bir yerleşim yerine yakın noktada uçak bombası bulunması nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.
Bomba çıkarılarak boş bir arazide imha edildi
Gelişmelerin ardından bomba imha uzmanları bombanın bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak bombayı bulunduğu çukurdan çıkardı. Özel araçlarla boş bir araziye götürülen bomba patlatılarak imha edildi. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, bombanın imha edilmesinin ardından 90 otobüsle bölge sakinlerinin evlerine geri götürüldüğünü söylerken evlerine gitmek istemeyen 248 kişinin kentteki geçici sığınma merkezlerinde misafir edildiğini söyledi. Gladkov ayrıca evcil hayvanların da sığınma evlerine alındığını ve tüm ihtiyaçların karşılandığını belirtti.
Öte yandan dün Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-34 savaş uçağı, Ukrayna toprakları yerine yanlışlıkla Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Belgorod kentini vurmuş, olayda 3 kişi yaralanırken, 20 metre çapında çukur oluşmuştu.